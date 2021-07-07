Квентин Тарантино собрался на пенсию

Кинематографист сообщил о планах снять свой последний, десятый по счету фильм. О чем будет следующая лента, Тарантино не рассказал. Однако он признался, что хотел бы создать ремейк своего полнометражного дебюта “Бешеные псы”, но тут же заверил фанатов, что это только мысли вслух.

По словам 58-летнего Тарантино, его решение уйти на пенсию связано с тем, что со временем “режиссеры лучше не становятся”. Он также отметил, что его кинокарьера была длительной, а его идеи оказались полностью реализованными.

Ранее Квентин Тарантино рассказал о своем романе “Однажды в… Голливуде”, отметив, что это не банальная новеллизация его оскароносного фильма, а его полное “переосмысление”. Отмечается, что режиссер писал роман в течение пяти лет.