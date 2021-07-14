Радиоведущий Алари Кивисаар подал в суд за оскорбление, но потерпел поражение

“Верно, что окружной суд на данный момент не удовлетворил этот иск”, — сказал представляющий Алари Кивисаара Роберт Сарв.

Решение, конечно, может быть обжаловано. “Если суд все же не сочтет оскорбительным для чести человека использовать ругательное слово в отношении чьего-либо имени, тогда трудно сказать что-либо еще о судебном решении, кроме того, что оно заслуживает апелляции”, — сказал Сарв.

Адвоката беспокоит, к чему может привести такое решение. “Мы не хотим обсуждать детали дела в прессе. Но если судья ясно дает понять на слушании, мол, зачем вы пришли с этими делами из Facebook в суд, тогда возникает мысль, что же из этого дела вообще получится. Но суды более высшего уровня могут также сказать свое слово”, — добавил Сарв.

Некоторое время назад Роберт Сарв добился решения в свою пользу, когда человек, назвавший секс-педагога Риту Холм педофилом, должен был заплатить за это 400 евро в качестве компенсации. Хорн пообещал обжаловать это решение, поскольку компенсация была слишком низкой.

Однако жалобу не удовлетворили. По мнению Сарва, это может вызвать только недоумение в будущем. “Речь не о “маленьком” или “большом” деле. Оскорбление, унижение или создание ложного впечатления о человеке не зависит от того, где это происходит. Мы не можем создавать параллельное общество, в котором поведение или использование слов, которые в обществе считаются вульгарными или грубыми, внезапно станут допустимыми. В конце концов, люди не понимают, где и что разрешено делать, и это вызывает еще больше судебных разбирательств”, — сказал он.

Где проходит граница?

“Что ж, мне кажется непонятным, что все те же самые люди, которые отстаивают свободу слова и разные права, развернули большой скандал, когда я спросил, мог ли человек, который в прошлом несколько раз был осужден за уголовное преступление и был пойман с использованием фальшивых денег, быть преступником. Якобы я превысил их предел терпения.