ФОТО | Какая прелесть! Радиоведущий Андрес Пуусепп празднует четвертую годовщину свадьбы

“Я всегда буду помнить, как я случайно оглянулась и увидела, как Андрес, которого я тогда не знала, разговаривал со своим другом и указывал на меня пальцем. Через несколько недель я узнала, что именно в тот момент он сказал: “Эта женщина должна стать моей!” И так оно и было…”, — вспомнила Биргит Пуусепп свою первую встречу с известным радиоведущим Андресом Пуусепом.

Андрес разместил в Инстаграме фотографию со свадьбы. “Семь лет вместе. Я благодарен за каждую секунду! Спасибо, что была рядом со мной, ты сделала меня лучше”, — сказал Андрес.

Андрес Пуусепп ведет утреннюю программу Star FM с 31 августа, заменив легендарного Аллана Роозилехта. “Я очень рад, что меня выбрали вместе с Юргеном и Пилле”, — признался Андрес, подтвердив, что он очень доволен своими коллегами. “Юрген — крутой человек, который знает, что говорит. А Пилле — женщина с яйцами, потому что у нее буквально много кур, откладывающих яйца”, — прокомментировал он.

В утренней программе 17 августа Роозилехт объявил, что это был последний день на работе и как он рад заработанному отпуску. Он также рассказал, в чем была причина такого неожиданного ухода.

“Одна из причин заключается в том, что я хотел отдыхать все лето, и с этого момента мой отпуск будет расти”, — сказал Роозилехт. “Вторая причина — это, конечно, усталость, которая возникла за эти 15 лет работы. Третья причина — это, возможно, времена коронавируса, которые были напряженными и тяжелыми”.