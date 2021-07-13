Эстонский дирижер: “Многие музыканты отказались от своей карьеры из-за пандемии — известный тенор ушел работать в сеть магазинов”

— Вероятно, из-за пандемии при создании постановки "Океан" возникло много трудностей?

— У меня никогда в жизни не было столько эмоциональных переживаний, как с этим проектом. Цель художника — отдать свою хорошую энергию всему, что рождается. Эта энергия всегда прерывалась сообщениями “будет — не будет, состоится — не состоится”. Это здорово, что теперь мы можем говорить о предстоящем мероприятии.

— Оглядываясь назад на последние полтора года, скажите, как это повлияло на творческих людей?

— Счастливы люди, которые работают на стабильно оплачиваемых местах — в национальных театрах, оркестрах и т.д. Я не хочу сейчас быть музыкантом-фрилансером. Это очень сложно, если вы знаете, что все ваши выступления будут отменены, а следующие могут быть только через полгода.

Вот уже год я являюсь музыкальным руководителем и главным дирижером театра “Ванемуйне”. На самом деле у нас все идет хорошо по сравнению с остальным миром, мы были открыты большую часть года. В то же время несколько месяцев оставили сильный отпечаток на людях. Когда мы вернулись с оркестром после перерыва во второй половине апреля, сначала было похоже, что вернулись мы с летних каникул. Необходимо было начать заново взаимодействовать. Мы были как спортсмены, которые не тренируются несколько недель. Например, скрипачи и певцы начинают терять навыки даже после однодневного перерыва в практике.