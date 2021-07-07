Отреставрированный монастырь Падизе станет новой летней концертной площадкой Eesti Kontsert

Падизе — единственный сохранившийся в Северной Европе цистерцианский монастырь. После основательной реставрации он превратился в потрясающую концертную площадку. Eesti Kontsert, монастырь и усадьба Падизе объединили свои усилия, чтобы познакомить меломанов с очаровательным местом. В ближайшие выходные Падизе наполнится красивой и разнообразной музыкой. Гости также будут приглашены на ярмарку.

Фестиваль откроется 9 июля, в пятницу, в 19:00 концертом Barrocade, одного из самых известных барочных оркестров Израиля, солистка — меццо-сопрано Майя Амир, дирижер — Андрес Мустонен. Оркестр выступал в крупнейших концертных залах своей страны и давал концерты в Хорватии, США и Англии. Участники ансамбля учились в лучших музыкальных школах Европы и, специализируясь на исполнении старинной музыки, играют на точных копиях исторических музыкальных инструментов.

В тот же вечер в 21:00 в поместье Падизе перед публикой выступит аккордеонист Тууликки Бартозик и дуэт Telluur с Хели Эрнитс (английский валторна/ гобой) и Кириллом Огородниковым (классическая гитара). В программе музыка из альбомов Бартозика “Storied Sounds” и „Torm veeklaasis“, а также из альбома дуэта Tellur „Õhtumosaiik“.

В субботу, 10 июля, в 19:00 в монастыре выступит тандем ударников Хейго Розин — Танель Эйко Новиков, наполнив церковь чудесным звучанием двух маримб и вибрафона. Мастера ударных инструментов исполнят разнообразную музыку от Баха до Натана Дотри, в чьих произведениях заложены глубочайшие чувства — сожаление, амбиции, тоска, ощущение кризиса, благодарность, уязвимость, одиночество, радость, разочарование и прощение — это песни человеческой души.

Субботний вечер завершится в 21:00 сольным концертом Мари Калькун, который является одновременно аутентичным и очень личным, отражающим ритмы времен года, рассказывающим истории о настоящем моменте и приглашающим быть сопричастным.