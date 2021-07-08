ПОДБОРКА | На какие интересные мероприятия можно сходить в июле?

ХАРЬЮМАА

8-11 июля | В деревне Викингов в Вызу состоится трехдневный фестиваль Barbar Feast, на котором выступят различные ансамбли и артисты.

ТАЛЛИНН

29-31 июля | В 2021 году музыкальный фестиваль We Love The 90s (“Мы любим 90-е”) снова продлится три дня. 29 июля хиты нулевых исполнят Cascada, Sash!, Groove Coverage и Sylver. 30 июля в рамках мирового турне состоится первый официальный концерт группы Scooter после пандемии. 31 июля на сцену выйдут Sin with Sebastian, Ice MC, Alexia и Londonbeat. Информацию можно найти на сайте Piletilevi.

8-11 июля | В Таллинне пройдут Дни Средневековья. С программой можно ознакомиться тут.

16-18 июля | Состоится морской фестиваль Sail Tallinn 2021, в течение которого можно будет принять участие в различных мероприятиях и концертах. Подробную информацию можно найти здесь.

24 июля | В ночном клубе MJClub (Парда, 9) выступит популярная музыкальная группа “Dabro”. Подробная информация на странице в Facebook.

30 июля | В том же месте, клубе MJClub выступит российский музыкальный дуэт — “RASA”. Подробная информация на странице в Facebook.

ИДА-ВИРУМАА

1 июля в Ида-Вирумаа стартовал фестиваль “Музыка семи городов”, который продлится до 11 июля. С программой можно ознакомиться здесь.

9-10 июля | на Чудском Озере, в Каукси состоится музыкальное мероприятие Mägede Hääl.

22 июля | В Йыхвиском парке в 18:00 выступит ансамбль “Laine” и Вольдемар Куслап, танцевальная группа “Jõhvikamoos”

22 июля | В концертном доме Geneva в Нарве состоится летний концерт-променад. В программе популярные симфонические миниатюры, арии из опер и оперетт, романсы. Подробная информация — тут.

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