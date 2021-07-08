ПОДБОРКА | На какие интересные мероприятия можно сходить в июле?(3)
ХАРЬЮМАА
8-11 июля | В деревне Викингов в Вызу состоится трехдневный фестиваль Barbar Feast, на котором выступят различные ансамбли и артисты.
ТАЛЛИНН
29-31 июля | В 2021 году музыкальный фестиваль We Love The 90s (“Мы любим 90-е”) снова продлится три дня. 29 июля хиты нулевых исполнят Cascada, Sash!, Groove Coverage и Sylver. 30 июля в рамках мирового турне состоится первый официальный концерт группы Scooter после пандемии. 31 июля на сцену выйдут Sin with Sebastian, Ice MC, Alexia и Londonbeat. Информацию можно найти на сайте Piletilevi.
8-11 июля | В Таллинне пройдут Дни Средневековья. С программой можно ознакомиться тут.
16-18 июля | Состоится морской фестиваль Sail Tallinn 2021, в течение которого можно будет принять участие в различных мероприятиях и концертах. Подробную информацию можно найти здесь.
24 июля | В ночном клубе MJClub (Парда, 9) выступит популярная музыкальная группа “Dabro”. Подробная информация на странице в Facebook.
30 июля | В том же месте, клубе MJClub выступит российский музыкальный дуэт — “RASA”. Подробная информация на странице в Facebook.
ИДА-ВИРУМАА
1 июля в Ида-Вирумаа стартовал фестиваль “Музыка семи городов”, который продлится до 11 июля. С программой можно ознакомиться здесь.
9-10 июля | на Чудском Озере, в Каукси состоится музыкальное мероприятие Mägede Hääl.
22 июля | В Йыхвиском парке в 18:00 выступит ансамбль “Laine” и Вольдемар Куслап, танцевальная группа “Jõhvikamoos”
22 июля | В концертном доме Geneva в Нарве состоится летний концерт-променад. В программе популярные симфонические миниатюры, арии из опер и оперетт, романсы. Подробная информация — тут.
ТАРТУ
9 июля | Как сообщает rus.err, на Бульваре Свободы от автомобилей в Тарту в 18:30 посольство Великобритании откроет выставку “Еда навсегда”. В 19:00 состоится небольшая церемония открытия на барже Koit. Церемония продолжится многочасовым рок-концертом “Emajõe rock”, на котором выступит группа Led R. В 22 часа на водной сцене огненное шоу представит театр “Зеркала”, а завершится вечер показом фильма “Тайное общество Супилинна” в 23:00.
10 июля | Концертная программа начнется речным концертом в субботу в 17:00, на барже Koit выступит группа Estraadiraadio с солисткой Сигне Хансен. На водной сцене выступит хореограф Кайса Каттай, а вечером на главной сцене в рамках цикла концертов “Тарту 2024 представляет” выступят Эрки Пярноя, Хейди Пурга и Керстен Кырге.
11 июля | В сотрудничестве с фестивалем Klaaspärlimäng в 15:00 состоится барабанное шоу “Rütmirännakud Ahvenaga”, на котором выступят Пеэтер Вяхи и Рейго Ахвен. В 17:00 начнется шоу акробатов, а в 19:00 на духовых инструментах сыграет коллектив PO Tartu, после чего начнется программа латиноамериканских танцев.
15-17 июля | В Тарту состоится фестиваль “Фолк зажигает в Тарту vol. 2”. На фестивале выступят звезды эстонской фолк-сцены Trad.Attack!, Etnosfäär, Zetod, Black Bread Gone Mad, Ewert & The Two Dragons и Nagy. Информация — здесь. .
15-18 июля | В Тарту состоится этап чемпионата мира по авторалли Rally Estonia FIA. Смотрите подробную информацию на сайте visitestonia.ru.
ПЯРНУ
9-10 июля | В Пярну состоится крупный музыкальный фестиваль в Pärnu Beach Park. На нем выступят различные музыканты, в том числе и nublu, который на фестивале хип-хопа в августе разделит сцену со всемирно известным 50 Cent. Информацию смотрите тут.
17-25 июля | Сoстоится “Неделя искусства в Пярну”, которая будет наполнена множеством мероприятий, в которых будут задействованы визуальное искусство, цифровые медиа, театр и танцы. Подробную программу и информацию можно посмотреть здесь.
ВСЯ ЭСТОНИЯ
9-10 июля | В Вызу состоится традиционное музыкальное мероприятие — “Дни музыки”, на котором можно будет насладиться выступлением Герли Падар и городского оркестра Кунда. Также выступят: Maртен Кунингас и Роберт Линна, Анетт Кулбин, Виллу Вески и многие другие. ПОдробную информацию можно посмотреть на странице в Facebook.
15-19 июля | На острове Илликлайд пройдет фестиваль музыки и искусства I Land Sound. Смотрите информацию здесь.
22-25 июля | В Вильянди состоится фестиваль традиционной музыки. В программе фестиваля будут ожидаются выступления артистов из Италии, Ирландии, Венгрии, Финляндии, Скандинавии, Бельгии и не только. Информация — здесь.