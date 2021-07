ПОДБОРКА | На какие интересные мероприятия можно сходить в июле?

29-31 июля | В 2021 году музыкальный фестиваль We Love The 90s (“Мы любим 90-е”) снова продлится три дня. 29 июля хиты нулевых исполнят Cascada, Sash!, Groove Coverage и Sylver. 30 июля в рамках мирового турне состоится первый официальный концерт группы Scooter после пандемии. 31 июля на сцену выйдут Sin with Sebastian, Ice MC, Alexia и Londonbeat. Информацию можно найти на сайте Piletilevi.