Угадайте, сколько стоит? Бригитте Сюзанне Хунт пришла на премьеру своего спектакля в очень дорогом платье

1 июля Хенрик Норманн отметил свой первый большой юбилей. По этому случаю он опубликовал книгу-биографию “Норманн, пошути!”, которая отнюдь не является традиционной, а состоит из забавных историй о яркой жизни Хенрика, иллюстрированной множеством фотографий.

Теперь Хенрик Норманн вместе с Бригитте Сюзанне Хунт начали свой комедийный тур “Плачь или смейся!”, который продлится с 5 по 29 июля, 25 дней подряд выступления будут проходить на эстрадных площадках по всей Эстонии.



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