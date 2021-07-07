“Зеленый” Сергей Зверев выдвинут кандидатом в депутаты Госдумы России

Как сообщает агентство, знаменитость выдвинули кандидатом от партии “Зеленые”. По словам Зверева, он уверен, что сумеет избраться в парламент, где намерен поднимать вопросы в области экологии.

О своем желании начать политическую карьеру Сергей Зверев впервые заявил в ноябре 2020 года. Тогда в своем Instagram-аккаунте шоумен рассказал, что в его социальные сети поступает множество предложений стать депутатом Госдумы от Бурятии. При этом он обратил внимание на то, что сообщения поступают не только от жителей республики, но и от других россиян.

В марте 2019 года Сергей Зверев устроил одиночный митинг на Красной площади с протестной акцией против строительства завода на Байкале. На опубликованном в его Instagram-аккаунте фото стилист стоит с короной на голове на фоне Кремля и держит в руках плакат с ярко-красной надписью “Против строительства завода на Байкале”.