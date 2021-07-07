Шоубиз
07.07.2021, 15:07

“Зеленый” Сергей Зверев выдвинут кандидатом в депутаты Госдумы России

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screenshot - youtube
В этом году российские выборы в парламент обещают быть нескучными. В список потенциальных депутатов входят Татьяна Буланова, Виктория Дайнеко, Виктор Салтыков, Анатолий Вассерман, Дмитрий Певцов, Сергей Шнуров… Вот и стилист и шоумен Сергей Зверев не остался в стороне: он баллотируется от Республики Бурятия. Соответствующую информацию публикует РИА “Новости”.

Как сообщает агентство, знаменитость выдвинули кандидатом от партии “Зеленые”. По словам Зверева, он уверен, что сумеет избраться в парламент, где намерен поднимать вопросы в области экологии.

О своем желании начать политическую карьеру Сергей Зверев впервые заявил в ноябре 2020 года. Тогда в своем Instagram-аккаунте шоумен рассказал, что в его социальные сети поступает множество предложений стать депутатом Госдумы от Бурятии. При этом он обратил внимание на то, что сообщения поступают не только от жителей республики, но и от других россиян.

В марте 2019 года Сергей Зверев устроил одиночный митинг на Красной площади с протестной акцией против строительства завода на Байкале. На опубликованном в его Instagram-аккаунте фото стилист стоит с короной на голове на фоне Кремля и держит в руках плакат с ярко-красной надписью “Против строительства завода на Байкале”.

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