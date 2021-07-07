Умники найдены! Смотрите, кто сыграет в новой семейной комедии

Главного умника, то есть главного героя Оливера сыграет 13-летний Рубен Толк. Рубен, сын режиссера и актера Райна Толка и художницы по костюмам Хелины Рист, раньше уже снимался во множестве эстонских и зарубежных реклам, увидеть его можно было и в шпионском боевике “O2”. Рубен окончил 6-й класс гимназии Густава Адольфа, любит играть в компьютерные игры и заниматься анимацией, а еще он ходит в боксерский кружок и немного играет на пианино.

Роль младшей сестры Оливера Сюзанны исполнит 8-летняя Луми Соометс, окончившая 1-й класс Таллиннской 21-й школы. Луми занимается художественной гимназией и раньше снималась в рекламных роликах.

Сасся, лучшего друга Оливера, сыграет 12-летний сын известных родителей Андреса Пеэтса и Янне Клоорен Роберт Александер Пеэтс. Роберт окончил 5-й класс гимназии Густава Адольфа. Он любит кататься на скейтборде и играть на гитаре. Раньше он снимался в рекламах.

Роль Саймы, одноклассницы Оливера, досталась 12-летней Эло-Мирт Оя. Эло-Мирт, можно сказать, выросла в театре — в семье актрисы Урсулы Ратасепп и Каареля Оя. Эло-Мирт окончила 5-й класс Таллиннской Реальной школы. Увлекается пением и верховой ездой. Она снималась в студенческом проекта “Искра” и рекламных клипах. Кроме того, ее голосом говорит Ану в мультфильме “Сипсик”.

В роли Ребеки, популярной одноклассницы Оливера и Саймы, выступит 13-летняя Нора Мия Пай, окончившая 6-й класс Вильяндиской школы имени Якобсона. Нора учится пению и занимается танцами, не отдавая предпочтения какому-то конкретному стилю. Она ходит на занятия в театральном кружке и снялась в массовке в фильме “То, о чем мы не говорим”.