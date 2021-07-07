Умники найдены! Смотрите, кто сыграет в новой семейной комедии
Главного умника, то есть главного героя Оливера сыграет 13-летний Рубен Толк. Рубен, сын режиссера и актера Райна Толка и художницы по костюмам Хелины Рист, раньше уже снимался во множестве эстонских и зарубежных реклам, увидеть его можно было и в шпионском боевике “O2”. Рубен окончил 6-й класс гимназии Густава Адольфа, любит играть в компьютерные игры и заниматься анимацией, а еще он ходит в боксерский кружок и немного играет на пианино.
Роль младшей сестры Оливера Сюзанны исполнит 8-летняя Луми Соометс, окончившая 1-й класс Таллиннской 21-й школы. Луми занимается художественной гимназией и раньше снималась в рекламных роликах.
Сасся, лучшего друга Оливера, сыграет 12-летний сын известных родителей Андреса Пеэтса и Янне Клоорен Роберт Александер Пеэтс. Роберт окончил 5-й класс гимназии Густава Адольфа. Он любит кататься на скейтборде и играть на гитаре. Раньше он снимался в рекламах.
Роль Саймы, одноклассницы Оливера, досталась 12-летней Эло-Мирт Оя. Эло-Мирт, можно сказать, выросла в театре — в семье актрисы Урсулы Ратасепп и Каареля Оя. Эло-Мирт окончила 5-й класс Таллиннской Реальной школы. Увлекается пением и верховой ездой. Она снималась в студенческом проекта “Искра” и рекламных клипах. Кроме того, ее голосом говорит Ану в мультфильме “Сипсик”.
В роли Ребеки, популярной одноклассницы Оливера и Саймы, выступит 13-летняя Нора Мия Пай, окончившая 6-й класс Вильяндиской школы имени Якобсона. Нора учится пению и занимается танцами, не отдавая предпочтения какому-то конкретному стилю. Она ходит на занятия в театральном кружке и снялась в массовке в фильме “То, о чем мы не говорим”.
Фильм “Умники” расскажет о взаимоотношениях детей и родителей с современной, абсолютно новой точки зрения, поставив зрителя перед важным вопросом. Что нужно для того, чтобы семья была счастлива? Роли в картине перемешаются и изменятся — мы увидим детей, которые ведут себя, как взрослые, и взрослых, которые ведут себя, как дети. Главные герои фильма Оливер и Сассь разрабатывают гениальный план — основать стартап и таким образом спасти свою семью от финансовых сложностей и избавить от напряженных отношений.
Режиссер “Умников” — Ингомар Вихмар, оператор — Хейко Сикка. Сценарист — Мартин Алгус, художник — Аннели Арусаар, художник по костюмам Яанус Вахтра, композитор — Лесли Лааснер, продюсер — Эско Рипс. В картине снимутся: Рубен Толк, Луми Соометс, Роберт Александер Пеэтс, Эло-Мирт Оя, Нора-Мия Пай, Альберт Мийна, Маттиас Наан, Саара Пиус, Майт Мальмстен, Прийт Лоог, Лаури Небель, Таави Тепленков, Клеэр Майбаум-Вихмар, Янек Йоост, Пирет Симсон, Таня Михайлова-Саар, София Михайлова, Нильс Маттиас Стейнберг, Марго Митт, Карита Вайкъярв, Эрик Соасепп, Ахто Ааремяэ, Кайдо Палу, Аге Плоом, Юта Киллинг, Эрки-Мартин Лепик, Тыну Каппер, Эрик Вент и Маргус Роозипуу.
Съемки фильма начнутся во второй половите июля и продлятся до конца августа. В кино “Умников” можно будет увидеть осенью 2022 года. Фильм производит Nafta Films.