Умер актер Роберт Дауни-старший

В 1970 году Дауни-старший снял фильм “Загон”, в котором сыграл его сын, а затем у кинематографиста начались проблемы с наркотиками, из-за которых и распался его первый брак. Вторая супруга Лора Эрнст помогла Дауни-старшему справиться с зависимостью. После этого он снял фильмы “Компания Хьюго”, “Губы напрокат”, “Слишком много солнца” и “Америка”.