10 способов разнообразить прелюдию

Рассматривать прелюдию лишь как бонус к сексу крайне неверно, считает Лоуренс Сигел, клинический сексолог и педагог по вопросам сексуальности: “Все, что называется прелюдией, само по себе может быть полноценным сексуальным или эротическим опытом.

Мне нравится думать, что прелюдия — это способ создать эротическую связь и сосредоточить внимание на стимуляции — вашей и партнера”.

Но даже когда мы признаем, что прелюдия важна, мы задаем себе вопрос: что делать, чтобы и на сотый раз она вызывала эротическое влечение, а не желание “промотать вперед”? Какие приемы могут разнообразить этот процесс?

1. Станьте хорошим партнером вне спальни

Прелюдия — это не только про секс. Она может включать в себя любую деятельность, с помощью которой вы демонстрируете заботу о партнере: например, стирку одежды, прогулку с детьми, покупку продуктов, оплату счетов…

Все, что облегчает ему жизнь. И, конечно, исполнение обещаний — ведь по словам сексопатолога Тома Мюррея, наши доброта и внимание делают нас крайне сексуально привлекательными.

2. Делитесь друг с другом фантазиями

Какими бы странными они ни были, менее возбуждающими от этого не становятся. Попробуйте сыграть в признания: расскажите партнеру о том, что вы хотели бы попробовать в постели.

Можете заранее предупредить его, что вы немного нервничаете из-за того, что решились озвучить свои фантазии. Это нормально. Любящий человек поймет и поддержит, но и вы ответьте ему тем же. Кто знает, может, фантазия, которую вы давно лелеяли, понравится партнеру, и вы воплотите ее в жизнь?

3. Используйте все органы чувств

Их всего пять — глаза (зрение), уши (слух), язык (вкус), кожа (осязание), нос (запах) — но и про них мы, бывает, забываем. А между тем они пробуждают чувственность, которая делает прелюдию более увлекательной.