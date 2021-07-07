10 способов разнообразить прелюдию(1)
Рассматривать прелюдию лишь как бонус к сексу крайне неверно, считает Лоуренс Сигел, клинический сексолог и педагог по вопросам сексуальности: “Все, что называется прелюдией, само по себе может быть полноценным сексуальным или эротическим опытом.
Мне нравится думать, что прелюдия — это способ создать эротическую связь и сосредоточить внимание на стимуляции — вашей и партнера”.
Но даже когда мы признаем, что прелюдия важна, мы задаем себе вопрос: что делать, чтобы и на сотый раз она вызывала эротическое влечение, а не желание “промотать вперед”? Какие приемы могут разнообразить этот процесс?
1. Станьте хорошим партнером вне спальни
Прелюдия — это не только про секс. Она может включать в себя любую деятельность, с помощью которой вы демонстрируете заботу о партнере: например, стирку одежды, прогулку с детьми, покупку продуктов, оплату счетов…
Все, что облегчает ему жизнь. И, конечно, исполнение обещаний — ведь по словам сексопатолога Тома Мюррея, наши доброта и внимание делают нас крайне сексуально привлекательными.
2. Делитесь друг с другом фантазиями
Какими бы странными они ни были, менее возбуждающими от этого не становятся. Попробуйте сыграть в признания: расскажите партнеру о том, что вы хотели бы попробовать в постели.
Можете заранее предупредить его, что вы немного нервничаете из-за того, что решились озвучить свои фантазии. Это нормально. Любящий человек поймет и поддержит, но и вы ответьте ему тем же. Кто знает, может, фантазия, которую вы давно лелеяли, понравится партнеру, и вы воплотите ее в жизнь?
3. Используйте все органы чувств
Их всего пять — глаза (зрение), уши (слух), язык (вкус), кожа (осязание), нос (запах) — но и про них мы, бывает, забываем. А между тем они пробуждают чувственность, которая делает прелюдию более увлекательной.
“Прислушайтесь к дыханию партнера, когда вы целуетесь, к тому, как он задерживает его в ожидании ваших действий. Или к звукам, которые он издает, когда расслабляется в ваших объятиях, — рассказывает сексолог Гуди Ховард. — Смотрите в зеркало, отмечайте, как лицо и тело партнера реагирует на ваши прикосновения, обращайте внимание на мягкость губ, запах кожи”.
4. Воспользуйтесь гаджетами
И речь идет вовсе не о секс-игрушках — достаточно сексуальных сообщений, особенно если отправить их партнеру в начале дня, задолго до встречи.
“Заранее стимулировать мысли партнера — это недооцененный вид прелюдии, — отмечает Робин Уилсон-Битти, педагог по вопросам сексуальности. — Представьте, как бы вы были взволнованы, прочитав “горячее” сообщение от своего любовника, в котором он описывает свои желания, делает намеки или прямо что-то обещает… Это возбудит вас еще до того, как вы действительно окажетесь вместе”.
5. Играйте в недоступность
Лоуренс Сигел предлагает еще один проверенный способ усилить эротическое желание — некоторое время делать вид, что вы недоступны: “Если у вас есть определенные планы на вечер, вы можете в течение дня присылать сообщения или фотографии того, что партнер якобы не сможет увидеть или сделать”.
Но будьте аккуратны: партнер должен понимать, что это хоть и правдоподобная, но игра. Не перебарщивайте, чтобы на место желания не пришли тревога и разочарование.
6. Купайтесь нагишом
Грех не воспользоваться тем, что нам предлагают теплые летние ночи! Безусловно, в этом есть что-то ребяческое, но оттого не менее сексуальное. Сам факт, что вы находитесь в необычной обстановке, повышает желание.
К тому же такие заплывы, как правило, граничат с запретами, а значит, вы испытаете и выплеск адреналина, когда будете красться обратно домой.
7. Сыграйте в сексуальную игру
Карты на раздевание, бутылочка, эротический твистер, фанты… Сейчас существует множество разновидностей как настольных, так и мобильных игр, которые легко добавят новизны в привычную прелюдию. Вы не только придадите нотку игривости и флирта вашим отношениям, но и, возможно, узнаете друг о друге что-то новое.
8. Читайте эротику
Совместное чтение литературы в этом жанре может стать как хорошей подготовкой к прелюдии, так и “усилителем” в процессе — оно делает мгновения наедине особенно необычными.
Тем более что иногда в эротических книгах можно найти интересные идеи. Но только если подходить к чтению серьезно, уделять внимание посылу, а не формулировкам и стилю текста.
9. Экспериментируйте с температурой
“Игры с температурой стимулируют нервные окончания, усиливая возбуждение, — объясняет сексопатолог Назанин Моали. — Если вы хотите охладить пыл, то воспользуйтесь кубиками льда или стеклянными секс-игрушками, побывавшими в морозилке. Чтобы, наоборот, поднять градус страсти, покапайте друг на друга воском со свечи или попробуйте согревающую смазку”.
10. Не спешите
Об этом говорили уже много раз, но не можем не повторить: если не торопиться перейти к “основному блюду”, процесс приносит куда больше удовольствия, нежели “спринтерский забег”. Что бы вы ни делали, делайте это вдумчиво, изучая друг друга: не прерывайте поцелуев и уделяйте больше внимания простым прикосновениям к коже.