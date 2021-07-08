Врач рассказал, что ждет МакSим после ЭКМО

Уже в медицинском учреждении у звезды выявили 40% поражения легких, но три теста на коронавирус оказались отрицательными. Спустя 3 дня после поста Марины ее пиар-директор Яна Богушевская рассказала журналистам, что знаменитость было решено ввести в медикаментозную кому и подключить к аппарату ИВЛ.

Но уже через несколько дней стало известно, что ИВЛ больше не справляется. Поражение легких певицы выросло до 75%, поэтому Абросимову было решено в экстренном порядке подключить к ЭКМО. А что это, собственно?

ЭКМО — это специальный метод лечения, при котором используются искусственные сердце и легкое для обеспечения временной поддержки жизни пациента и функционирования его организма, когда собственные сердце и/или легкие человека слишком больны, чтобы выполнять свою нормальную работу. ЭКMO может поддерживать организм в течение длительного периода времени (от нескольких дней до нескольких недель и даже месяцев), чтобы дать возможность сердцу и/или легким отдохнуть и оправиться от болезни. Хотя сама по себе ЭКМО не вылечит пациента, но она даст ему время, необходимое для лечения и выздоровления.

По мнению врачей, если певица сможет выкарабкаться, это будет чудо. Но даже в таком случае возможны осложнения после тяжелой болезни. Какие? Отвечает научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.

“Поражение 80% легких, безусловно, требует длительной реабилитации, так как формирующийся фиброз вследствие воспаления ограничивает кислородную емкость крови и не позволяет достаточно насытить органы. Также ковид поражает все сосуды, в том числе мозга! Необходима продолжительная терапия, чтобы убрать хроническое воспаление. В противном случае после коронавируса могут развиться аутоиммунные осложнения. Избежать этого поможет адаптационная медицина: тренировки митохондрий с помощью гипокситерапии — метод лечения при помощи вдыхания воздуха, похожего по составу на горный, гелиокс терапия, направленная на восстановление дыхательных функций. Потребуется и восстановление кишечной микробиоты, так как ковид ее сильно разрушает, а микробиота — это также наш иммунитет!”