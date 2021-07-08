Разное
08.07.2021, 13:21

Напиться и уснуть? Не так все просто!

 
Shutterstock
По данным американского Национального фонда сна, каждый пятый взрослый американец иногда выпивает на ночь, чтобы легче заснуть. Статистики по другим странам нет, однако можно предположить, что она не сильно отличается от американской. Но у этого эффективного способа провалиться в царство Морфея есть как минимум один побочный эффект, — предупреждает “Лайфхакер”.

Почему после алкоголя хочется спать

Первым делом алкоголь влияет на мозг и нарушает нормальное производство химических веществ, от которых зависят многие процессы в организме.

Так, известно, что бокал-другой увеличивает выработку аденозина. Это вещество сообщает мозгу, что клетки тела устали, им не хватает энергии и пора отдохнуть. Чем больше аденозина, тем сильнее клонит в сон.

Но заснуть в данном случае — ещё не значит выспаться.

Как алкоголь влияет на сон

Если уровень аденозина повышается, то мелатонина — гормона, который отвечает за качество сна, регулирует смену его фаз и циркадные ритмы организма в целом, напротив, становится меньше. Причём существенно. 50 граммов водки (200 г некрепкого вина или 400 мл пива) достаточно, чтобы уровень мелатонина снизился почти на 20%.

Для организма это значит следующее. Биологические часы, которые напрямую зависят от мелатонина, начинают сбоить. Архитектура сна, то есть чередование основных его фаз, нарушается.

В норме сон состоит из двух фаз.

Фаза медленного сна. Наступает сразу после засыпания и длится примерно 90 минут. Медленный сон похож на наркоз: тело максимально расслаблено, мозг малоактивен. Ни сновидений, ни движений, полный релакс, необходимый для физического восстановления.
Фаза быстрого сна. Следует за медленным и длится 5–20 минут. В этот период мозг активно работает, нам снятся сны. Если медленный сон необходим скорее для физического восстановления тела, то быстрый помогает нервной системе: снимает психическое напряжение и усталость, освежает память, улучшает концентрацию.
Они следуют друг за другом, две фазы — один цикл сна. В среднем за ночь мы проходим пять циклов. Этого хватает, чтобы с утра чувствовать себя бодрым и отдохнувшим.

Но алкогольный сон отличается от нормального. После выпивки из-за сбоя в выработке мелатонина мы проваливаемся в глубокий медленный сон без сновидений. Он длится дольше, чем обычно. А вот фаза быстрого сна, напротив, сокращается или вовсе исчезает.

В результате, проснувшись после выпивки, мы чувствуем себя разбитыми. Реакции заторможены, сложно на чём-то сосредоточиться, память подводит, нервы ни к чёрту. Причины понятны: нервная система просто не успела восстановиться.

Это далеко не все нарушения сна, к которым приводит алкоголь. Вот ещё несколько.

Утренняя бессонница. Вы просыпаетесь на рассвете или до него и больше не можете заснуть, хотя очевидно не выспались. Это связано всё с тем же упавшим уровнем мелатонина.
Ночное апноэ. Так называется остановка дыхания во сне. Чаще всего она случается во время фазы медленного сна, когда мышцы расслабляются. А медленный сон, приправленный алкоголем, особенно глубок.
Частые пробуждения во второй половине ночи. К этому времени организм начинает активно избавляться от переработанного алкоголя через почки и мочевой пузырь.

Как пить, чтобы высыпаться

Лучший способ выспаться — всё-таки не употреблять алкоголь на ночь. Если по каким-то причинам вы не можете отказаться от спиртного, соблюдайте правила безопасности.

1. Не пейте сверх нормы
Норму медики определяют достаточно чётко: не более одного напитка в день для женщин и мужчин старше 65 лет и не более двух напитков для мужчин моложе.

“Один напиток” в данном случае — это:

355 мл пива крепостью около 5%;
237–266 мл солодового ликёра крепостью около 7%;
148 мл вина крепостью около 12%;
44 мл алкоголя крепостью 40%.

2. Пейте медленно
Это нужно, чтобы печень успевала обезвреживать и выводить спирт до того, как он всерьёз повлияет на биохимические процессы в организме.

3. Закусывайте
Пища в желудке замедляет всасывание алкоголя и таким образом облегчает работу печени.

4. Пейте не позднее, чем за 3–4 часа до сна
За это время уровень мелатонина вернётся к норме, а значит, сон будет здоровым.

5. Не мешайте алкоголь со снотворным
Алкоголь угнетает дыхание, как и большинство снотворных препаратов. Такое сочетание крайне опасно, так как может привести к остановке дыхания.

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