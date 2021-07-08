Напиться и уснуть? Не так все просто!
Почему после алкоголя хочется спать
Первым делом алкоголь влияет на мозг и нарушает нормальное производство химических веществ, от которых зависят многие процессы в организме.
Так, известно, что бокал-другой увеличивает выработку аденозина. Это вещество сообщает мозгу, что клетки тела устали, им не хватает энергии и пора отдохнуть. Чем больше аденозина, тем сильнее клонит в сон.
Но заснуть в данном случае — ещё не значит выспаться.
Как алкоголь влияет на сон
Если уровень аденозина повышается, то мелатонина — гормона, который отвечает за качество сна, регулирует смену его фаз и циркадные ритмы организма в целом, напротив, становится меньше. Причём существенно. 50 граммов водки (200 г некрепкого вина или 400 мл пива) достаточно, чтобы уровень мелатонина снизился почти на 20%.
Для организма это значит следующее. Биологические часы, которые напрямую зависят от мелатонина, начинают сбоить. Архитектура сна, то есть чередование основных его фаз, нарушается.
В норме сон состоит из двух фаз.
Фаза медленного сна. Наступает сразу после засыпания и длится примерно 90 минут. Медленный сон похож на наркоз: тело максимально расслаблено, мозг малоактивен. Ни сновидений, ни движений, полный релакс, необходимый для физического восстановления.
Фаза быстрого сна. Следует за медленным и длится 5–20 минут. В этот период мозг активно работает, нам снятся сны. Если медленный сон необходим скорее для физического восстановления тела, то быстрый помогает нервной системе: снимает психическое напряжение и усталость, освежает память, улучшает концентрацию.
Они следуют друг за другом, две фазы — один цикл сна. В среднем за ночь мы проходим пять циклов. Этого хватает, чтобы с утра чувствовать себя бодрым и отдохнувшим.
Но алкогольный сон отличается от нормального. После выпивки из-за сбоя в выработке мелатонина мы проваливаемся в глубокий медленный сон без сновидений. Он длится дольше, чем обычно. А вот фаза быстрого сна, напротив, сокращается или вовсе исчезает.
В результате, проснувшись после выпивки, мы чувствуем себя разбитыми. Реакции заторможены, сложно на чём-то сосредоточиться, память подводит, нервы ни к чёрту. Причины понятны: нервная система просто не успела восстановиться.
Это далеко не все нарушения сна, к которым приводит алкоголь. Вот ещё несколько.
Утренняя бессонница. Вы просыпаетесь на рассвете или до него и больше не можете заснуть, хотя очевидно не выспались. Это связано всё с тем же упавшим уровнем мелатонина.
Ночное апноэ. Так называется остановка дыхания во сне. Чаще всего она случается во время фазы медленного сна, когда мышцы расслабляются. А медленный сон, приправленный алкоголем, особенно глубок.
Частые пробуждения во второй половине ночи. К этому времени организм начинает активно избавляться от переработанного алкоголя через почки и мочевой пузырь.
Как пить, чтобы высыпаться
Лучший способ выспаться — всё-таки не употреблять алкоголь на ночь. Если по каким-то причинам вы не можете отказаться от спиртного, соблюдайте правила безопасности.
1. Не пейте сверх нормы
Норму медики определяют достаточно чётко: не более одного напитка в день для женщин и мужчин старше 65 лет и не более двух напитков для мужчин моложе.
“Один напиток” в данном случае — это:
355 мл пива крепостью около 5%;
237–266 мл солодового ликёра крепостью около 7%;
148 мл вина крепостью около 12%;
44 мл алкоголя крепостью 40%.
2. Пейте медленно
Это нужно, чтобы печень успевала обезвреживать и выводить спирт до того, как он всерьёз повлияет на биохимические процессы в организме.
3. Закусывайте
Пища в желудке замедляет всасывание алкоголя и таким образом облегчает работу печени.
4. Пейте не позднее, чем за 3–4 часа до сна
За это время уровень мелатонина вернётся к норме, а значит, сон будет здоровым.
5. Не мешайте алкоголь со снотворным
Алкоголь угнетает дыхание, как и большинство снотворных препаратов. Такое сочетание крайне опасно, так как может привести к остановке дыхания.