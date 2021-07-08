Тяжелобольная Вера Алентова смогла проститься с мужем

Дочь артистки Юлия Меньшова предупредила накануне публику о том, что они с мамой не будут давать комментариев по поводу трагедии.

“После перенесенной болезни мама очень слаба, поэтому я хочу обратиться к журналистам, которые в эти горькие дни звонят мне и маме, а завтра придут на похороны. Пожалуйста, оставайтесь людьми. Профессиональная необходимость делать новости не должна перечеркивать человеческое начало и уважение к горю”, — делилась 51-летняя телеведущая в личном блоге.

На панихиде Меньшова и Алентова не скрывали горя. Вера Валентиновна сидела с опущенной головой и украдкой вытирала слезы, лишь отвлекаясь на коллег супруга, которые старались поддержать ее добрым словом. Алентова не стала выступать со сцены с прощальными речами.

“Казалось, что Вера Валентиновна плохо себя чувствовала, — поделился очевидец. — Она рыдала, ей приносили воду. Очень тяжело было смотреть на нее”.

В конце траурной церемонии 79-летняя актриса подошла к гробу с телом мужа и несколько минут задумчиво, с теплотой смотрела на него… В этот момент многие присутствующие стали плакать.

Напомним, 81-летнего Владимира Меньшова не стало утром 5 июля. Около двух недель мэтр боролся с ковидом в одной из столичных клиник.

“Пап, в эти дни Москва безоговорочно верит слезам. И местом твоего упокоения станет кладбище, куда совсем мальчишкой ты приходил и, замирая от благоговения, читал имена на памятниках: Чехов, Станиславский, Шостакович… Теперь и ты в их ряду! Так хочется тебе позвонить и рассказать об этом… Ты бы точно в ответ присвистнул: “Ежкин кот!” — отмечала наследница кинодеятеля в Instagram.