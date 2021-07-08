Какой вы фрукт по знаку Зодиака

Овен — персик

Любимец солнца — персик нравится всем. Он сладкий, сочный и румяный. Такой же и Овен — страстный и импульсивный. Он никогда не останется без внимания и всегда будет излучать взаимность тем, кто к нему неравнодушен. Иногда через чур надеется на себя и бывает слишком самоуверенным.

Телец — яблоко

Это самый простой и вкусный фрукт. Несмотря на различные внешние обличия, он может быть дифференцированного цвета и размера, внутри же он остается неизменно вкусным. Телец — внутри он простой и мягкий человек, которому можно доверять.

Близнецы — вишня

Одновременно сладкая и кислая ягода. Близнецы, как и цвет вишни, — яркие и страстные. Они никогда не будут любить без страсти или хотеть без любви. Они достаточно эксцентричные люди, которые всегда открыты к новым знакомствам и к однодневным отношениям. Они не оценят суету романтических свиданий в отличие от логического конца любовных отношений. Они хотят видеть партнера здесь и сейчас, а не ждать от него обдумывания каждого шага.

Рак — апельсин

Очень полезный и яркий цитрусовый фрукт, который приносит радость. Так же, как и Рак, который всегда будет стремиться быть полезным и оказать поддержку близким. Как на апельсин бывает аллергия от переизбытка витамина С, также бывает переизбыток общения с Раком.

Лев — дуриан

Известен своей резкой пахучестью, однако его вкус никого не оставляет равнодушным. Именно поэтому его дурной запах никого не останавливает на пути к вкусовым удовольствиям. Таким является Лев. С виду он может казаться неприступным и безразличным к чужому мнению. Однако, если с ним подружиться, то это на всю жизнь.

Дева — гроздь винограда

Виноград всегда вкусно пахнет и может быть разного цвета. Он частый гость любых праздничных застолий, да и в будни является желанной ягодой. Такая же и Дева — разносторонне развитая личность, которая всегда знает себе цену. С ней всегда приятно общаться, однако если не уделять должного внимания виноград способен и “перебродить”, перестав с вами дружить.

Весы — арбуз