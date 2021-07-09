“Не мог бы ты быть еще более геем?”: Пьяная блогерша высказала свое мнение стриптизеру Джастину

“На самом деле, мне действительно хотелось бы знать одну вещь: мог бы ты быть еще более геем, чем сейчас? Не мог бы ты стать им еще больше, потому что я хотела бы знать, как ужасно это выглядит”, — сказала Mallukas в голосовом сообщении Джастину и начала смеяться.

“Каждый раз, когда ты по-гейски прикусываешь губы, я думаю, какой у тебя маленький член. Черт возьми, прошу прощения. Может ты не гей, но почему ты хочешь выглядеть так по-гейски? Я уверена, что внутри ты гей. Я хотела бы забронировать тебя на завтра.”

После публикации голосовых сообщений Джастин также прокомментировал сказанное блогершей. “Я хотел опубликовать их и показать истинное лицо некоторых людей. Желаю ей всяческих успехов в будущем. Это показывает, что я делаю что-то хорошее здесь, в Эстонии, чтобы получить такую ​​обратную связь”, — сказал Джастин.

Mallukas взяла назад свои слова и принесла извинения за вульгарные сообщения. “Сегодня утром я открыла глаза, и в сообщениях в Инстаграме было полно скриншотов, на которых я отправляла голосовые сообщения Джастину. Понимаете, в такой ситуации все, что вам нужно сделать, это поднять руки и признать свою вину. Я отправляла такие голосовые сообщения? Да. Это было некрасиво? Конечно. Неужели я что-то имею против геев? Конечно нет!”

“И вы знаете, я думаю, я должна вам объяснить, почему я отправляла такие глупые голосовые сообщения. Ладно, если честно, я была оооочень пьяна. Конечно, это не оправдание, но у меня была неделя без детей, я была с подругами на Хийумаа и, честно говоря, я была сыта по горло. И даже с набитой головой сразу после того, как я послала их, поняла, что это ужасно, и удалила их. Однако я не могла предположить, что они останутся в папке с запросами сообщений. Я сразу удалила их, но он все равно их видел”.