ФОТО | Бритни Спирс снялась топлес и озадачила поклонников

На снимке 39-летняя знаменитость запечатлена в ванной комнате. Она стоит топлес спиной к камере, убрав волосы вперед. На шее Спирс висит небольшая подвеска.

Фанаты восхитились фигурой Бритни, но многие из них не узнали Бритни на опубликованном фото и предположили, что на нем позирует другой человек. “А где же ее татуировки?”, “Вы же понимаете, что это не она?”, “Какого черта, это не Бритни”, “Освободите Бритни!”, “Как это может быть она, если обе ее татуировки отсутствуют”, — недоумевали они в комментариях.

Некоторые, впрочем, решили, что повода для беспокойства нет: певица, по их мнению, чересчур отретушировала кадр, стерев татуировки и уменьшив себе талию в фотошопе.

Напомним, в конце июня Спирс выступила на судебном заседании в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Она попросила отменить продолжающееся уже около 13 лет опекунство над ней. Кроме того, исполнительница отметила, что хочет самостоятельно выбирать себе адвокатов. На данный момент суд отклонил ходатайство Бритни об отстранении ее отца Джеймса от опекунства над ней.