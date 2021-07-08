Татьяна Буланова завязала роман со спортсменом, который ей в сыновья годится

Как оказалось, новая романтическая связь Татьяны вновь имеет отношение к спорту. Спутник Булановой — 33-летний тенннисист из Санкт-Петербурга Валерий Руднев. Правда, в последние годы Руднев завязал со спортом и занялся бизнесом.

Как удалось выяснить, встречаются Татьяна и Валерий около года, правда “светить” имя возлюбленного сама Буланова отказывается, в своих интервью упоминая лишь то, что ее новая любовь — “настоящий мужчина”.