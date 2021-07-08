Австралийскую учительницу посадили почти на 5 лет за секс с учеником

Моника Элизабет Янг несколько раз вступала в сексуальные отношения со своим учеником в период с 24 июня по 7 июля 2020 года. Среди прочего, женщина заставляла подростка “совершать сексуальные действия” по видеосвязи и присылала ему свои фотографии по Snapchat. Кроме того, она предлагала ему заняться сексом в школе и щупала его, пока младшеклассники смотрели мультфильм в соседнем помещении.

Янг несколько раз занималась сексом с учеником, причем это происходило как в учебном заведении, так и за его пределами. Их отношения прекратились, когда тетя и двоюродный брат подростка заметили его в машине учительницы и сообщили об этом руководству школы.

Суд заявил, что Янг “использовала уязвимость ученика и манипулировала им”. В результате отношения мальчика с семьей оказались “разрушены”.

“Я никогда не думала, что окажусь одной из этих… Я никогда не нарушала закон, — сказала Янг в суде. — Надеюсь, мальчик и его семья смогут простить меня”. Ее приговорили к четырем годам и девяти месяцам тюремного заключения. Она сможет подать прошение об условно-досрочном освобождении не ранее октября 2023 года.

Ранее Янг утверждала, что во время дистанционного обучения, связанного с пандемией коронавируса, ученик вел себя вызывающе и присылал ей “неуместные комментарии”. Учительница утверждает, что забанила его в Google Classroom, однако он стал слать ей личные сообщения непристойного характера в социальных сетях. После этого Янг начала дерзко отвечать ученику, намекая, что у него “не хватит смелости” заняться с ней сексом.