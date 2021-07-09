Состояние бабушки Ивана Урганта резко ухудшилось

Легендарная Нина Ургант в свое время сводила с ума миллионы поклонников. А сейчас состояние здоровья 91-летней актрисы оставляет желать лучшего. Из-за серьезной болезни и возрастных изменений Нина Николаевна почти не встает с постели.

Нина Ургант живет в Санкт-Петербурге. Знаменитый внук не раз предлагал ей перебраться в Москву. Но Нина Николаевна категорически отказывалась уезжать из любимого города.

Несколько лет назад медики выявили у Ургант серьезное заболевание — болезнь Паркинсона, которая, как известно, тяжело лечится.

“У меня действительно болезнь Паркинсона, — не скрывала актриса. — От нее нет лекарств. А так хочется, чтобы не болели кости, чтобы не отнимались ноги. Я не хочу, чтобы по “Первому каналу” мне, как одной актрисе, забыла ее имя, собирали деньги в качестве помощи. Моя болезнь связана с нервами, с рассудком и большими неприятностями. Я не хочу, чтобы люди меня видели беспомощной, поэтому нигде не снимаюсь”.

Телевизор Нина Николаевна смотрит регулярно: обожает старые советские кинофильмы и, конечно, программы с участием внука Ивана, с которым у нее особая связь.

“У нас всегда были очень доверительные отношения. Мы обожаем друг друга. Вот сын у меня по характеру совершенно другой. Андрей — кусачий, нетерпимый, порой, бывает, не сдерживается. Может даже обидеть. А Ваня этого не сделает никогда. И не позволит. А сын может.

Ванюшка всегда приезжает с огромным букетом роз. Они такие красивые! Я ему говорю: “Ваня, зачем ты тратился? Ты же еле донес! Мне достаточно и три цветка красивых в вазу поставить!” Но он получает удовольствие от того, что может мне принести охапку роз, которые заполняют всю кухню своим ароматом!“ — радуется Нина Ургант.

Еще год назад Нина Николаевна могла погулять в центре Санкт-Петербурга. Но в последние месяцы легендарная актриса сильно сдала. Она уже не может выйти на улицу и даже по своей квартире почти не передвигается.