Умер популярный эстонский диджей Baloo. Ему было 42 года

DJ Baloo умер от остановки сердца 8 июля в 4 утра. Прощание пройдет во вторник, в 12.00 в морге Кохтла-Ярве (Рави, 10c).

“Бублик” связался с мамой Baloo Джаной и узнал как все произошло:

“Он уже собирался спать. Покурил, пошел в свою комнату и просто упал. Все случилось очень неожиданно”.

“Еще он очень переживал из-за смерти бабушки (96 лет), она умерла 15 марта. Последнее время он жил в Кивиыли и за ней ухаживал”, — рассказала Джана.

На вопрос о том, страдал ли Алексей алкоголизмом — Джана ответила отрицательно.

Неделю назад Алексей связывался с редакцией “Бублика”. Мы готовили материал о его новых ремиксах и о том, что он собирается возвращаться из Финляндии, искать работу в Эстонии и делать ремиксы для России.

Вот, что успел сказать нам Алексей (отрывок из неопубликованного интервью):

— Чем ты сейчас занимаешься, ведешь ли вечеринки или только ремиксы делаешь?

— Веду помаленьку свадьбы, корпоративы, вечеринки. Сейчас у меня традиционная поездка в Швецию и Данию, я там 5 раз в год провожу большие мероприятия для выпускников разных лет и потом уже по традиции Russian Party in Norway. Все там круто! А так, всем добра честности, уважения и цените своих близких. Жизнь на самом деле такая короткая!

Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким Алексея!