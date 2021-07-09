3 совета, как моментально понравиться незнакомому человеку

Девушка по имени Франческа дала три основных совета. Первый заключается в том, чтобы попросить о небольшом одолжении. “Скажите что-нибудь вроде: “Передай мне соль, пожалуйста“”, — предложила она. По ее словам, на подсознательном уровне человек подумает, что нравится собеседнику, если его просят о помощи.

Также эксперт рекомендовала обращаться к людям по имени. Она считает, что это позволит собеседнику почувствовать себя более важным. Не сосем понятно, правда, как узнать имя человека, если вы не знакомы.

“Третье: вместо того, чтобы отвечать на вопрос сразу, подождите пару секунд. Это даст человеку почувствовать, что вы действительно задумались над тем, что собираетесь сказать”, — подытожила она.

Пост девушки собрал несколько миллионов просмотров. Многие пользователи соцсети поблагодарили ее за советы и удивились, насколько они простые. Нашлись и те, кто посчитал рекомендации Франчески бесполезными. “Мне это не подходит. Я терпеть не могу свое имя, а каждый раз, когда кто-то не отвечает мне сразу, думаю, что он осуждает меня”, — гласил один из комментариев.