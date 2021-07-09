ФОТО | "Пугало огородное!" Лену Ленину раскритиковали за наряд в Каннах

В этот раз знаменитый кинофестиваль открыл доступ к просмотру мировых шедевров 6 июля, и праздник этот продлится до 17 июля. Как водится, все началось с красной дорожки, где в том числе и наша бизнес-леди решила блеснуть перед взыскательной французской публикой своим экстравагантным нарядом.

Лена Ленина появилась в серебристом платье, которое с некоторыми натяжками делало ее похожей на Снежную королеву, если бы не пылающая, как огонь, прическа. Громоздкая конструкция на голове так привлекала к себе внимание, что российская дива благоразумно предпочла укрыться на дальних рядах и оттуда вести свой репортаж.

“74-й Каннский фестиваль. Открытие. Наши, а не заморские, и модельер, и парикмахер, и дизайнер украшений, и даже фотограф… Всех люблю, наши — лучшие!” — написала она в своем блоге в Instagram.

Публика тут же дала реакцию : “Ужасно, и жаль что это наши”.

Второй день кинофестиваля тоже не принес Лене Лениной желаемого результата. Появление ее с громоздкой конструкцией на голове в виде не то кокошника, не то короны, свитой из кос, тоже вызвало бурю негодования у пользователей соцсети.

“Пугало огородное!”, “Посмешище безвкусное!”, “Не хотела бы я сидеть за тобой в кинозале”, “Не позорьте нашу страну!” — не стеснялись в выражениях соотечественники. Положительные отклики, вроде “Прическа роскошная ! Сделали вы голливудских звёзд. Впрочем , как всегда”, тонули в море критики. Зато положительные порой принадлежали знаменитостям — например, Прохору Шаляпину и Нонне Гришаевой.

Однако, светскую диву столь бурная реакция не сбила с намеченного пути — серию своих красочных репортажей из серии “Я в Каннах” Ленина намерена продолжать. И вот что было дальше.