В этом году фестиваль “Биргитта” не состоится

“До начала фестиваля осталось лишь четыре недели, но выдвинутые правительством условия в отношении прибывающих из России артистов делают организацию фестиваля технически практически невозможной, — сказал Белобровцев. — К сожалению, из-за связанной с коронавирусом ситуации, фестиваль “Биргитта” откладывается второй год подряд, но мы не сдаемся и начнем готовиться к программе следующего года”.

“Мы с тяжелым сердцем приняли сегодня утром это решение и надеемся, что как публика, так и наши партнеры его поймут, — сказала директор Таллиннской филармонии Маргит Тохвер-Айнтс. — Решение правительства ЭР значит, что все прибывающие из России артисты должны были бы пройти в Эстонии тестирование и вдобавок провести неделю в гостинице в карантине, прежде чем приступить к репетициям. Уже по времени, к сожалению, это не позволило бы провести фестиваль”.