Хозяин нашел пса спустя 10 лет после пропажи

В 2021 году Самсон попал в собачий приют города Сан-Антонио. Его нашли на улице в стае, где были еще шесть бездомных собак, которым также оказали необходимую помощь. «Он был в довольно тяжелом состоянии, грязный и весь в блохах, — утверждает представитель приюта. — Перед началом лечения мы решили проверить, есть ли у пса микрочип, — и он был!»

Сотрудники приюта связались с хозяином собаки, чье имя не указывается. Когда мужчина увидел Самсона, он присел на корточки рядом с вольером и тихо сказал собаке: «Самсон, это я, ты меня помнишь?» Пес узнал хозяина, а тот сокрушался, еле сдерживая слезы, что у них отобрали столько времени, которое они могли бы провести вместе.

Сотрудники приюта напомнили о важности микрочипов, благодаря которым у потерянных животных появляется больше шансов вернуться домой.