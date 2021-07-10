“Больше не твой член”: Элджей попрощался с Ивлеевой
В новой композиции Элджея под названием Soda, которую он исполнил вместе с Vacio, есть строчки, в которых, как поняли поклонники, говорится именно об Ивлеевой:
“Как жаль,
Внутри будто бы рефрижератор,
Больше некуда бежать, да и больше не надо.
Бэйби, ты секси, ты на моих чипсах и Pepsi,
Но нам стало скучно, больше неинтересно.
Ну и все, на этом закончили.
Я больше не твой член,
А ты такая миловидная,
Что мне ... как обидно”.
Особо можно выделить строчку о Pepsi: Настя действительно принимала участие в рекламных компаниях чипсов и газированного напитка.
Напомним, Ивлеева и Узенюк начали встречаться с 2018-го, год спустя пара решила узаконить отношения. Настя часто рассказывала публике о большой любви к рэперу и признавалась, что боится его потерять.
“У меня есть два страха. Первый — потерять Леху, второй — свою популярность. Не в том плане, чтобы быть на хайпе, но в целом, когда ты в один миг просыпаешься, а у тебя ничего нет. Это нормально. Ты всю жизнь к этому идешь. Что меня бесит в Лехе? Буду банальна, но я не та девушка, которая чахнет над домашним очагом. У меня полно работы, поэтому есть люди, которые следят за чистотой в доме. У нас нет бытовухи… У нас нет возможности и времени искать друг в друге изъяны.
Есть какие-то моменты, когда я говорю: “Леш, будет классно, если мы станем прислушиваться друг к другу и делать так, чтобы нам было комфортно”. И все это на фоне братанской любви и дружбы”, — откровенничала 30-летняя Настя в одном из интервью.