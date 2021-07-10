“Больше не твой член”: Элджей попрощался с Ивлеевой

В новой композиции Элджея под названием Soda, которую он исполнил вместе с Vacio, есть строчки, в которых, как поняли поклонники, говорится именно об Ивлеевой:

“Как жаль,

Внутри будто бы рефрижератор,

Больше некуда бежать, да и больше не надо.

Бэйби, ты секси, ты на моих чипсах и Pepsi,

Но нам стало скучно, больше неинтересно.

Ну и все, на этом закончили.

Я больше не твой член,

А ты такая миловидная,

Что мне ... как обидно”.

Особо можно выделить строчку о Pepsi: Настя действительно принимала участие в рекламных компаниях чипсов и газированного напитка.

Напомним, Ивлеева и Узенюк начали встречаться с 2018-го, год спустя пара решила узаконить отношения. Настя часто рассказывала публике о большой любви к рэперу и признавалась, что боится его потерять.

“У меня есть два страха. Первый — потерять Леху, второй — свою популярность. Не в том плане, чтобы быть на хайпе, но в целом, когда ты в один миг просыпаешься, а у тебя ничего нет. Это нормально. Ты всю жизнь к этому идешь. Что меня бесит в Лехе? Буду банальна, но я не та девушка, которая чахнет над домашним очагом. У меня полно работы, поэтому есть люди, которые следят за чистотой в доме. У нас нет бытовухи… У нас нет возможности и времени искать друг в друге изъяны.

Есть какие-то моменты, когда я говорю: “Леш, будет классно, если мы станем прислушиваться друг к другу и делать так, чтобы нам было комфортно”. И все это на фоне братанской любви и дружбы”, — откровенничала 30-летняя Настя в одном из интервью.