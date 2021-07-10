Алеся Кафельникова стала мамой

“Мало кто знает, но я всегда мечтала быть молодой мамой. Лет с 18 меня не покидала эта мысль. Встретив своего будущего мужа, я сразу же, не раздумывая, сказала: “От таких, как ты, нужно срочно рожать”. Мысли вслух — и вуаля! Мне очень повезло с человеком которого я встретила. В нем есть все, о чем я могла только мечтать”, — откровенничала модель.