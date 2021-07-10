Алеся Кафельникова стала мамой(3)
47-летний Евгений Кафельников рассказал о важном событии в социальных сетях. Появление малыша на свет теннисист планирует отметить с размахом! “Сегодня напьюсь! Повод для этого шикарный! Когда дедом станете, тогда тоже кирнете”, — заявил спортсмен.
Евгения Александровича поспешили поздравить с рождением внука (или внучки: пол ребенка пока держится в секрете). Теннисист поблагодарил всех за теплые слова, отметив, что очень счастлив.
Сама же Алеся радостную новость не комментирует. Впрочем, в последнее время 22-летняя модель предпочитает не делиться подробностями личной жизни.
Отношения с бизнесменом Георгием Петришиным Кафельникова рассекретила в сентябре прошлого года. Как подчеркивала Алеся, в предпринимателя она влюбилась в первого взгляда.
“Мало кто знает, но я всегда мечтала быть молодой мамой. Лет с 18 меня не покидала эта мысль. Встретив своего будущего мужа, я сразу же, не раздумывая, сказала: “От таких, как ты, нужно срочно рожать”. Мысли вслух — и вуаля! Мне очень повезло с человеком которого я встретила. В нем есть все, о чем я могла только мечтать”, — откровенничала модель.