Секс-фестиваль переполошил английских сельских жителей

Попасть на фестиваль могли только те, кто заранее купил билет и являлся постоянным пользователем приложения. Утверждается, что было продано около 400 билетов.

Сразу же после открытия Swingathon местные жители завалили полицию жалобами на крики и стоны, которые мешают им наслаждаться покоем сельской местности. Кроме того, по некоторым данным, свингеры игнорировали правила по борьбе с COVID-19, не носили масок и не соблюдали социальную дистанцию.

Совет округа Северный Кестивен, где проходил фестиваль, подтвердил, что все формальности, связанные с организацией фестиваля, соблюдены, однако его участники должны завершать все активности к 11 часам вечера, а потом мирно спать. Полиция занимается проверкой поступивших жалоб.