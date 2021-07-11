Состояние Петра Мамонова ухудшилось

Ольга Мамонова призналась, что ее 70-летний муж до сих пор находится на грани жизни и смерти. Сегодня ему резко стало хуже, он подключен к аппарату ИВЛ. “Опять стало плохо, состояние врачами оценивается как крайне тяжелое. Все еще в искусственной коме. Врач говорит, надо надеяться и набраться терпения. Мы сами тоже очень переживаем”, — говорит супруга.

Ранее инсайдер сообщил, что лидеру группы “Звуки Му” стало немного лучше и врачи стали постепенно выводить его из искусственной комы. Судя по всему, попытки не увенчались успехом.

Напомним, в середине июня у легендарного рок-музыканта был диагностирован коронавирус. Он неделю лечился у себя в загородном доме, но ему становилось хуже. Когда состояние стало критическим, супруга вызвала врачей, которые немедленно отвезли его в больницу. Медики приняли его с 87% поражением легких.

Врачи говорят, что делают все возможное для его восстановления. Чтобы помочь организму справиться с болезнью, его ввели в искусственную кому, а также подключили к аппарату ИВЛ. Несмотря на все сложности, борьба продолжается. Супруга говорит, что готовится к худшему, но верит в лучшее.