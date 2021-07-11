ВИДЕО | Моргенштерн принял предложение руки и сердца, сделал ответное предложение и готовится к свадьбе

Формально первой к замужеству сделала шаг Дилара. Причем в синагоге. Музыкант рассказал, что девушка подарила ему кольцо во время его первого шаббата. За такой поступок он назвал свою будущую жену не просто “женщиной года”, а “женщиной века”. “Мальчик: делает предложение. Мужчина: принимает его”, — заключил артист.

Но затем все переиграли. Девушка опубликовала видео, на котором Валеев в одних трусах встал на колено с кольцом в руке во время съемок клипа. Рэпер признался избраннице в любви и задал вопрос, станет ли она его женой. “Женщина моя любимая, ты будешь моей женой?” — спросил он.

По словам Зинатуллиной, поступок Моргенштерна стал для нее неожиданностью. “На съемках клипа случилось то, чего я не ожидала. Мы часто говорили о семье и свадьбе, но нам не хотелось делать это банальным способом. Хотелось, чтобы этот момент был особенным, смешным, ярким, неожиданным”, — призналась девушка. “Спасибо за этот волшебный момент и за эту классическую сказку, о которой я мечтала с детства. Я люблю тебя”, — написала она.

Двоюродный брат артиста Максим поддерживает Дилару и одобряет поступки звездного родственника. “Алишер правильно все делает. Живет, как хочет, живет в кайф. Я за то, чтобы люди не упускали свою жизнь. И не нужны эти рамки, навязанные обществом. Главное, не мешать другим. А родители Дилары относятся к нему уже как к родному сыну”, — поделился он.

К слову, недавно Моргенштерн разделся перед матерью и отцом Дилары на борту частного самолета и опубликовал в Сети фото, на котором родители девушки якобы прячут глаза от стыда. Как объяснила позже избранница 23-летнего рэпера, ее папа вполне спокойно относится к выходкам Алишера.

“Когда все это происходило, папа повернулся ко мне и сказал: “Во мужик! Во кайфует! Был бы я постройнее, как в молодости, разлегся бы тут и как попарился бы! Но я уже в возрасте, так что ты, Диларик, извини, что-то я стесняюсь”. Это все, что вам нужно знать о моих родителях”, — подчеркнула 21-летняя невеста Моргенштерна.