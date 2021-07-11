Разное
11.07.2021, 13:31

В TikTok будет автоматически удаляться эротический контент

 (1)
Photo by Franck on Unsplash
Сервис коротких видео TikTok поменяет систему, модерирующую контент. Планируется, что социальная сеть будет использовать автоматизированные алгоритмы проверки для борьбы с контентом сексуального характера и сценами насилия, сообщает пресс-служба компании.

Еще будут искать и удалять ролики, содержащие незаконные действия, а также запрещенные товары.

В том случае, если сцена выявит подобное видео, оно будет удалено, а пользователь, разместивший его, получит уведомление с причиной блокировки. В дальнейшем автор сможет подать апелляцию, не согласившись с действиями TikTok.

Автоматическая проверка контента начнет работать для начала в Соединенных Штатах и Канаде — в течение ближайших недель.

Напомним, что в прошлом году эстонская полиция рекомендовала запретить детям до 13 лет пользоваться этой соцсетью. В частности из-за неприемлемого контента и возможных нежелательных случайных знакомых.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)