11.07.2021, 13:31
В TikTok будет автоматически удаляться эротический контент(1)
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Сервис коротких видео TikTok поменяет систему, модерирующую контент. Планируется, что социальная сеть будет использовать автоматизированные алгоритмы проверки для борьбы с контентом сексуального характера и сценами насилия, сообщает пресс-служба компании.
Еще будут искать и удалять ролики, содержащие незаконные действия, а также запрещенные товары.
В том случае, если сцена выявит подобное видео, оно будет удалено, а пользователь, разместивший его, получит уведомление с причиной блокировки. В дальнейшем автор сможет подать апелляцию, не согласившись с действиями TikTok.
Автоматическая проверка контента начнет работать для начала в Соединенных Штатах и Канаде — в течение ближайших недель.
Напомним, что в прошлом году эстонская полиция рекомендовала запретить детям до 13 лет пользоваться этой соцсетью. В частности из-за неприемлемого контента и возможных нежелательных случайных знакомых.