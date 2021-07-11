До жителей Якутска дошла старая шутка Азамата Мусагалиева — и они обиделись

Поводом для скандала стала юмористическая сценка, записанная для ТВ-шоу “Однажды в России”, с участием Мусагалиева. В видео он предстает в роли представителя татаро-монгольского ига, с которым борется русский Иван. Русский собирается отрубить голову “супостату”, а тот заявляет, что он женщина, и якутские девушки могут менять пол.

Жители Якутии не оценили шутку и завалили соцсети комика требованием извиниться. Вот одна из реакций на шутку.

Азамат записал видео с извинениями, но добавил, что юмористический скетч был записан аж в 2014 году. “Эта шутка оказалась неудачной. У меня и в мыслях никогда не было обидеть якутский народ. Над этим скетчем работала целая команда. Мы приносим извинения всем тем, кого обидела эта шутка. Якутские женщины — вы прекрасны, мужчина всегда должен признавать свои ошибки. Я свою признаю”, — заявил Мусагалиев.Комментарии к видео телеведущий с 2,3 млн подписчиками отключил. Но в мессенджерах на его защиту встала другая часть поклонников, которая посчитала, что у хейтеров “нет чувства юмора”.

Осудил комика даже мэр Якутска Евгений Григорьев, заявив, что тот не прав и показала свой уровень юмора — “ниже плинтуса”. В целом, телеведущему повезло, что он “извинился”, но сейчас ему в Якутию лучше не ездить — его тут не ждут. Это, кстати, противоречит словам из первого видео, где обиженные якуты как раз приглашают Азамата "посмотреть". “Я же, очевидно, сделал об этом человеке выводы и считаю, что он поступил крайне некрасиво”, — высказался мэр.

Ранее Анфиса Чехова попала почти в аналогичную ситуацию. Телеведущая возмутила бурятских девушек, сравнив свое лицо после “уколов красоты” с их лицами без уколов.

А ещё раньше на шутку с упоминанием генерала Карбышева из Comedy Woman обиделся сначала Никита Михаков, а за ним его многочисленные поклонники. Как и в случае с Азаматом, от момента произнесения шутки до обиды прошло несколько лет, в течение которых она никого не задевала.