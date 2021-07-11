Шоубиз
11.07.2021, 17:20

Стас Костюшкин хочет засудить Монеточку за плагиат

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screenshot - youtube
Бывший солист группы “Чай вдвоем” Стас Костюшкин подал в суд на Елизавету Гырдымову, которая больше известна как Монеточка. Причиной иска стал плагиат, а именно заимствование мелодии из песни “Женщины, я не танцую”. Схожую музыку можно услышать в композиции Монеточки “Мама я не зигую”, — сообщает “КП”.

По словам юриста Романа Лалаяна, представляющего Костюшкина, переговоры с менеджментом певицы велись больше года. Но Монеточка и ее команда отказались урегулировать спор в досудебном порядке.

“Речь идет о сумме в $2000, также наша сторона была готова договориться о бартере, — рассказывает Роман Лалаян. — Продюсерам Стаса Костюшкина был дан ответ, что им готовы выплатить лишь $100, но это было сделано, чтобы от них побыстрее отвязались. Самое удивительное, что ранее подобный конфликт интересов был у Нилетто и Костюшкина. Но они договорились о взаимном пиаре, записали совместное видео”.

Суд по делу пройдет в Екатеринбурге, ответчиком по делу выступает сама Гырдымова. Но вряд ли певица лично будет присутствовать на заседаниях.

“Плагиат очевидец. Не нужно быть профессиональным вокалистом, чтобы понять это”, — добавил Роман Лалаян.

Давайте послушаем и поймем сами.

Итак, песня Костюшкина.

А теперь песня Монеточки.

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