Стас Костюшкин хочет засудить Монеточку за плагиат

По словам юриста Романа Лалаяна, представляющего Костюшкина, переговоры с менеджментом певицы велись больше года. Но Монеточка и ее команда отказались урегулировать спор в досудебном порядке.

“Речь идет о сумме в $2000, также наша сторона была готова договориться о бартере, — рассказывает Роман Лалаян. — Продюсерам Стаса Костюшкина был дан ответ, что им готовы выплатить лишь $100, но это было сделано, чтобы от них побыстрее отвязались. Самое удивительное, что ранее подобный конфликт интересов был у Нилетто и Костюшкина. Но они договорились о взаимном пиаре, записали совместное видео”.