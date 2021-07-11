Стас Костюшкин хочет засудить Монеточку за плагиат(5)
По словам юриста Романа Лалаяна, представляющего Костюшкина, переговоры с менеджментом певицы велись больше года. Но Монеточка и ее команда отказались урегулировать спор в досудебном порядке.
“Речь идет о сумме в $2000, также наша сторона была готова договориться о бартере, — рассказывает Роман Лалаян. — Продюсерам Стаса Костюшкина был дан ответ, что им готовы выплатить лишь $100, но это было сделано, чтобы от них побыстрее отвязались. Самое удивительное, что ранее подобный конфликт интересов был у Нилетто и Костюшкина. Но они договорились о взаимном пиаре, записали совместное видео”.
Суд по делу пройдет в Екатеринбурге, ответчиком по делу выступает сама Гырдымова. Но вряд ли певица лично будет присутствовать на заседаниях.
“Плагиат очевидец. Не нужно быть профессиональным вокалистом, чтобы понять это”, — добавил Роман Лалаян.
Давайте послушаем и поймем сами.
Итак, песня Костюшкина.
А теперь песня Монеточки.