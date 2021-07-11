Какой вы овощ по знаку Зодиака

Овен — паприка

Овны во всем видят только негатив или позитив, для них нет золотой середины. Они любят ярко одеваться и быть в центре внимания. Их нрав соответствует типу сладкого перца. Овны никогда не скучают и обычно становятся душой компании. Они упрямы и никогда не идут на компромиссы. Овны полностью отдаются своим эмоциям и если любят, то всем сердцем, а если ненавидят, то готовы совершать безумные поступки.

Телец — огурец

Тельцы чувственны и властны. Их овощ по гороскопу — огурец. В спокойном настроении они готовы идти на диалог, проявлять сочувствие, могут уступить в каком-то деле и даже сентиментально всплакнуть, но также Тельцы легко становятся раздражительными, если им что-то навязывают. Благодаря хорошо развитой интуиции, они принимают правильные решения и дают хорошие советы.

Близнецы — редис

Близнецы дружелюбны, но могут резко изменить свое мнение. В зодиакальном круге их овощ — редис. Они любят путешествовать, знакомиться и учиться новому. Близнецы могут быть рассеяны, но легко фокусируют внимание на том, что действительно им нравится. Они умеют выпутываться из любых ситуаций, сложно понять, когда они лгут, а когда говорят правду.

Рак — горох

Раки — сложные натуры, большую часть времени они проводят в своей оболочке, как горошины. Они осторожны и всегда стараются просчитать ситуацию наперед, не любят незнакомцев и шумной компании предпочтут тихий вечер дома. Раки всегда придут на помощь и выслушают близких, а вот к чужим людям относятся с безразличием.

Лев — кабачок

В характере Львов преобладают эгоистические черты. Их плод — толстокожий кабачок. Они требовательны к окружающим и себе и стремятся стать лучшими в учебе и работе, быть на втором плане не для них. Львы любят производить впечатление на окружающих, высокомерны и обесценивают достижения других, любят лесть, при этом для благой цели они готовы отказаться от амбиций.

Дева — свекла