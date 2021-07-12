“Состояние критическое”: после небольшого улучшения МакSим стало хуже

Артистку подключили к ИВЛ, а потом, когда ее состояние резко ухудшилось, добавили ещё и другой аппарат — ЭКМО (метод искусственного насыщения крови кислородом при развитии тяжёлой острой дыхательной недостаточности).

Пару дней назад МакSим вроде бы полегчало, медики даже попробовали вывести ее из медикаментозной комы. И вроде бы даже удачно — к певице стало возвращаться сознание. Но из-за тяжёлого состояния врачам снова пришлось погрузить звезду в медикаментозный сон. По словам близких друзей артистки, в минувшее воскресенье ей стало хуже.

“Марина снова в критическом состоянии. Она сейчас находится в медикаментозном сне, подключена к ИВЛ и ЭКМО”, — рассказывает подруга МакSим.

“Врачи сделали Марине свежее КТ и анализ крови, обследование показало, что в ее лёгких сильнейший гнойно-воспалительный процесс. Судя по всему, начался сепсис. Врачи делают все возможное, чтобы облегчить ее состояние”, — добавила приятельница певицы.