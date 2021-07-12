Бывший участник “Дома-2” выпал из окна

Телеграм-канал Life Shot утверждает, что у Филиппа были проблемы с наркотиками, а сам Чубуков “жил где попало”. “Из квартиры родителей на Перервинском бульваре, откуда парень выпал сегодня ночью, его выписали. Туда он только изредка заходил в гости”, — сообщает Life Shot. В день гибели он якобы пробрался в комнату младшего брата и украл деньги. Брат пригрозил вызвать полицию, и тогда Чубуков закрылся у себя в комнате, а позднее его тело обнаружили под окнами.