Бывший участник “Дома-2” выпал из окна(3)
Телеграм-канал Life Shot утверждает, что у Филиппа были проблемы с наркотиками, а сам Чубуков “жил где попало”. “Из квартиры родителей на Перервинском бульваре, откуда парень выпал сегодня ночью, его выписали. Туда он только изредка заходил в гости”, — сообщает Life Shot. В день гибели он якобы пробрался в комнату младшего брата и украл деньги. Брат пригрозил вызвать полицию, и тогда Чубуков закрылся у себя в комнате, а позднее его тело обнаружили под окнами.
Ранее Чубукова обвиняли в мошенничестве. Мужчина якобы втирался в доверие к женщинам и выманивал у них деньги. Кроме того, настаивает издание, и на самом “Доме-2” у него была сомнительная репутация: он собирал на участников телестройки компрометирующие материалы. Однако ни одной фотографии так и не опубликовал, а проект покинул в 2012 году после скандала.