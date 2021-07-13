Блогерша Мэрилин Нау представит Эстонию на международном конкурсе красоты Miss Global 2021

“В этот раз я не собираюсь сдаваться. Я также приобрела очень красивое вечернее платье от известного дизайнера. Большую часть одежды, которую ношу, я нахожу в своем гардеробе, однако я открыта для всех спонсоров, которые хотят поддержать меня в этом путешествии и получить международную рекламу”, — добавила Мэрилин.