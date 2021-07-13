13.07.2021, 10:47
Блогерша Мэрилин Нау представит Эстонию на международном конкурсе красоты Miss Global 2021(3)
Foto: Karli Saul
“Я найду решение для всего и способы выделиться на конкурсе и держать эстонский флаг высоко”, — пообещала Мэрилин Нау, которая вскоре будет представлять Эстонию на конкурсе Miss Global 2021, сообщает Kroonika.
“В этот раз я не собираюсь сдаваться. Я также приобрела очень красивое вечернее платье от известного дизайнера. Большую часть одежды, которую ношу, я нахожу в своем гардеробе, однако я открыта для всех спонсоров, которые хотят поддержать меня в этом путешествии и получить международную рекламу”, — добавила Мэрилин.
Конкурс Miss Global 2021 пройдет с 5 по 20 ноября в Индонезии.