12.07.2021, 13:14
Петра Мамонова попытались вывести из комы — безуспешно
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Жена российского актера и музыканта Петра Мамонова Ольга сегодня рассказала, что врачам не удалось вывести его из комы, — пишут “Известия”. Супруга артиста добавила, что ее муж все еще находится в крайне тяжелом состоянии.
“Дыхание по-прежнему на ИВЛ, хотя некоторые дыхания самостоятельно происходят. Он с этим справляется, но он не выходит из комы, хотя все препараты отменили. А выходить он не выходит. Иногда рукой пошевелит”, — цитирует Мамонову телеканал РЕН ТВ.
Днем ранее Ольга сообщила, что музыканта постепенно начали выводить из комы. Тогда она отметила, что артист уже 15-й день лежит в Коммунарке и 11-й день находится на ИВЛ.
Тогда же в официальном аккаунте Мамонова в Instagram появилась информация, что актер пошевелил пальцем и даже открыл глаза, но пока ничего не осознает.