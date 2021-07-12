Петра Мамонова попытались вывести из комы — безуспешно

“Дыхание по-прежнему на ИВЛ, хотя некоторые дыхания самостоятельно происходят. Он с этим справляется, но он не выходит из комы, хотя все препараты отменили. А выходить он не выходит. Иногда рукой пошевелит”, — цитирует Мамонову телеканал РЕН ТВ.

Днем ранее Ольга сообщила, что музыканта постепенно начали выводить из комы. Тогда она отметила, что артист уже 15-й день лежит в Коммунарке и 11-й день находится на ИВЛ.

Тогда же в официальном аккаунте Мамонова в Instagram появилась информация, что актер пошевелил пальцем и даже открыл глаза, но пока ничего не осознает.