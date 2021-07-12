Избивший девушку в прямом эфире стример Mellstroy получил свой приговор

Как сообщает официальный представитель прокуратуры столицы Людмила Нефедова, на оскорбительном видео блогер сильно схватил девушку за шею и несколько раз ударил ее левой стороной лица об поверхность стола.

“После этого Бурим с силой оттолкнул девушку от себя, в результате чего она упала на пол. Своими действиями он причинил потерпевшей физическую боль и телесные повреждения”, — подчеркнула Нефедова.

По ее словам, прямой эфир сомнительного морального содержания Бурим вел ночью в столичных апартаментах. В помещении к этому времени находились десять человек. Также на момент съемки на канале блогера насчитывалось несколько сотен тысяч подписчиков.