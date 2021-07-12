12.07.2021, 14:17
Избивший девушку в прямом эфире стример Mellstroy получил свой приговор(10)
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Мировой суд приговорил российского блогера Андрея Бурима, известного также под псевдонимом Mellstroy, к шести месяцам исправительных работ с удержанием 10% зарплаты. Кроме того, Бурим компенсировал девушке лечение на сумму 22444 рубля (253 евро) и моральный ущерб в размере 50 тысяч рублей (563 евро).
Как сообщает официальный представитель прокуратуры столицы Людмила Нефедова, на оскорбительном видео блогер сильно схватил девушку за шею и несколько раз ударил ее левой стороной лица об поверхность стола.
“После этого Бурим с силой оттолкнул девушку от себя, в результате чего она упала на пол. Своими действиями он причинил потерпевшей физическую боль и телесные повреждения”, — подчеркнула Нефедова.
По ее словам, прямой эфир сомнительного морального содержания Бурим вел ночью в столичных апартаментах. В помещении к этому времени находились десять человек. Также на момент съемки на канале блогера насчитывалось несколько сотен тысяч подписчиков.