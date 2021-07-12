Таллиннские интеллектуалы выиграли первый в 2021 году международный турнир по "Что? Где? Когда?" и "Брейн-рингу"

Турнир по "Что? Где? Когда?" проводился по правилам спортивной версии этой игры. 90 вопросов, по минуте обсуждения на каждый, задавались для всех команд, ответы сдавались в письменном виде, победу одерживала команда, ответившая на наибольшее число вопросов. Команда "Вихасоо-21" (капитан Алексей Макагонов) ответила на 62 вопроса. На 3 правильных отстала команда "Кьяроскуро", представлявшая Тарту. 58 правильных ответов у "Теории чистых ожиданий" из Риги. Полная таблица результатов ЗДЕСЬ.

Драматично завершился турнир по брейн-рингу (игра на скорость, в которой правильный ответ нужно дать раньше соперника), в финале которого сошлись чемпионы и вице-чемпионы Эстонии по "Что? Где? Когда?" "Панические атаки" (Таллинн) и "Кьяроскуро". Победу "Паническим атакам" принес верный ответ на дополнительный вопрос.

Турнир по спортивной "Своей игре" выиграл Евгений Горелик из Риги.

В турнире приняли участие 30 команд, в Нелиярве помимо хозяев играли знатоки из Латвии, Литвы, Германии, Нидерландов и Франции. Многих из эстонских участников турнира можно будет увидеть на телеканале ETV+ во время второго сезона телепередачи "Что? Где? Когда?".

Ознакомиться с расписанием ближайших интеллектуальных игр в Таллинне можно ЗДЕСЬ.