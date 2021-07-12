“Моя девушка постоянно бухала”: Дава озадачил поклонников неожиданным признанием

В недавнем выпуске он обсуждал пристрастие участников шоу к алкоголю. 28-летний Манукян был очень недоволен, что они, вместо занятия важными вещами, топят свою жизнь в бутылке. В какой-то момент блогер признался. “Это не нормально. У меня были отношения, в которых моя девушка постоянно бухала. Это нихрена не смешно”, — сказал рэпер.

Дава состоял в отношениях с блогером Кариной Кросс и певицей Ольгой Бузовой — по крайней мере, о них известно широкой публике. Он нередко намекал, что были у него и другие нелегкие отношения, но о подробностях решил умолчать. Кого подразумевал Манукян, теперь гадают поклонники в социальных сетях.

Отметим, что сам музыкант ведет здоровый образ жизни. Он регулярно публикует кадры из спортзала и говорит о правильном питании. Правда, это не помогло ему добиться идеальной формы, поэтому он решился на пластическую операцию и сделал себе кубики пресса.