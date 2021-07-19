Культура
19.07.2021, 09:01

В Эстонии появилось интернет-издание об искусстве, культурных событиях и людях

 
Shutterstock
Новый проект Wonderuum создали редактор и журналист Дина Малова и фотограф Владислава Снурникова для того, чтобы сориентировать читателя в культурном пространстве Эстонии и пробудить интерес к местной культуре.

Согласно информации на самом портале, название Wonderuum — сочетание английского wonder (нечто удивительное) и эстонского ruum (пространство). Другими словами, это площадка для открытий. К созданию материалов привлечены также искусствоведы и пишущие о культуре журналисты.

Через творчество на портале Wonderuum также поднимаются важные темы, например, проблемы современного общества и экологии.

“Для осуществления одной скромной мечты потребовалось десять лет, несколько раз воскреснуть и научится делать сайты. И вот он — Wonderuum”, — написала одна из создателей Владислава Снурникова.

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