В Эстонии появилось интернет-издание об искусстве, культурных событиях и людях

Согласно информации на самом портале, название Wonderuum — сочетание английского wonder (нечто удивительное) и эстонского ruum (пространство). Другими словами, это площадка для открытий. К созданию материалов привлечены также искусствоведы и пишущие о культуре журналисты.

Через творчество на портале Wonderuum также поднимаются важные темы, например, проблемы современного общества и экологии.

“Для осуществления одной скромной мечты потребовалось десять лет, несколько раз воскреснуть и научится делать сайты. И вот он — Wonderuum”, — написала одна из создателей Владислава Снурникова.