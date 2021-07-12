“Остановилось сердце”: Олег Меньшиков неделю находился в коме

“Полгода назад я неделю лежал в коме. Об этом никто не знает, кроме моей жены Насти и нашего ближнего круга, — разоткровенничался 60-летний Меньшиков в интервью Светлане Бондарчук на YouTube. — Лег на плановую операцию, в которой, казалось, ничего не было страшного, но на операционном столе что-то пошло не так. У меня упало давление, остановилось сердце. Мое состояние было настолько плачевным, что врачи говорили Насте: возможно, придется готовиться к худшему”.

Благо, история закончилась хорошо — артист пришел в себя и вернулся к привычному образу жизни. “Пользуясь случаем, хочу поклониться врачам, вытащившим меня с того света, и не в первый раз, кстати, — отметил Меньшиков. — Будучи в коме, я не видел никаких тоннелей, света в конце них. Помню, что летал — был в космосе, на каком-то корабле, на каком-то безумном спектакле с убийствами”.

Олег Евгеньевич даже представить себе не может, что творилось с его близкими, в частности, с супругой в те тяжелые дни. “Настя не могла ни с кем разговаривать, она неделю не спала. Когда я пришел в себя, она боялась, что я не буду прежним. Теперь понимаю, что после комы у меня произошел какой-то сдвиг. Я стал по-другому понимать происходящее. Нет, это не переоценка. Просто возник другой взгляд на все. Не знаю, как это назвать”, — рассуждает он.