4 продукта, от которых необходимо отказаться в жару

Кофе и чай

Кофе и чай обладают мочегонными свойствами. По данным Harvard Health Publishing, при их употреблении почки вымывают лишнюю воду, что, в свою очередь, снижает кровяное давление. Но в жару важно, чтобы в организме было как можно больше воды. В противном случае может наступить обезвоживание.

Фенхель, артишоки и спаржа

Некоторые овощи также обладают мочегонным эффектом. Аминокислоты в спарже, например, являются естественными диуретиками и уменьшают задержку воды. Подобные аминокислоты присутствуют и в других продуктах, таких как лук, чеснок, болгарский перец, артишоки и фенхель.

Манго

Свежее спелое манго кажется прекрасным вариантом для летней жары. Но, увы, у этого вкусного плода также есть мочегонный эффект. Во фрукте много калия, который естественным образом вымывает воду. Эксперты подчеркивают, что манго лучше заменить клубникой или дыней, из-за большого количества воды в них.

Алкоголь

Чрезмерное потребление алкоголя в жару может приводить к обезвоживанию. Печень после попадания алкоголя в организм перегружается, что негативно сказывается на общем состоянии. Если в обычный день этот процесс заканчивается похмельем, то в жару последствия будут хуже.