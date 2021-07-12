Шоубиз
12.07.2021, 20:35

ВИДЕО | Дима Билан превратил крик души Максима Покровского в мем

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screenshot - youtube
На прошлой неделе лидер группы “Ногу свело!Максим Покровский громко напомнил о себе, обматерив Диму Билана. Поводом стала отмена концерта группы на том основании, что на концерте Билана не соблюдались противовирусные меры. Поначалу Билан отвечал в духе “я не виноват” и “зато вы пиаритесь на моем имени”, но потом придумал кое-что более интересное.

Неповторимый оригинал:

Возможно, идею подсказал Билану юморист Илья Соболев, который оперативно подхватывает и пародирует актуальные события. Тут он тоже не остался в стороне и спародировал Покровского, от лица коронавируса "обвинив" Билана в срыве концерта.

Сам Дима в своем видео орет сам на себя, завадая извечные вопросы вроде "Почему вымерли динозавры?", "Почему Земля круглая?" и "Почему доллар не по 30 рублей, как раньше?".

Ну и пошло-поехало. К флешмобу с "претензиями" к Билану присоединились Сергей Жуков, Филипп Киркоров, Гарик Харламов, Николай Басков и другие. Дима это все бережно склеил и выложил у себя в блоге.


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