ВИДЕО | Дима Билан превратил крик души Максима Покровского в мем

Неповторимый оригинал:

Возможно, идею подсказал Билану юморист Илья Соболев, который оперативно подхватывает и пародирует актуальные события. Тут он тоже не остался в стороне и спародировал Покровского, от лица коронавируса "обвинив" Билана в срыве концерта.

Сам Дима в своем видео орет сам на себя, завадая извечные вопросы вроде "Почему вымерли динозавры?", "Почему Земля круглая?" и "Почему доллар не по 30 рублей, как раньше?".

Ну и пошло-поехало. К флешмобу с "претензиями" к Билану присоединились Сергей Жуков, Филипп Киркоров, Гарик Харламов, Николай Басков и другие. Дима это все бережно склеил и выложил у себя в блоге.



