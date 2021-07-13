Не смешно: у юмориста Аркадия Инина обнаружен рак

У драматурга диагностировали серьезное заболевание. «У Инина онкология лимфатических узлов. Он, как слышно, сделал уже вторую химиотерапию, но коварная болезнь пока не отступает», — рассказали в окружении Инина.

Данный вид рака приводит к бесконтрольному росту количества лимфоцитов, что при отсутствии лечения приводит к смерти пациента через несколько лет. Добиться ремиссии при такой онкологии очень сложно, поскольку у больных постоянно возникают рецидивы.

Сейчас рядом с Аркадием Яковлевичем находятся его сыновья. Наследники помогали писателю и после смерти матери. Тогда Инин в буквально смысле потерял интерес к жизни и практически стал затворником.

Сам драматург не комментирует проблемы со здоровьем. Поклонники переживают, что в таком преклонном возрасте постоянные химиотерапии могут оказаться фатальными.