Дочь Дмитрия Маликова встречается с хоккейной звездой

Стефания рассталась с Леонидом Груздевым — сыном экс-губернатора Тульской области, миллиардера Владимира Груздева, и с тех пор оставалась одна. Но, конечно, долго так продолжаться не могло — молодые люди всегда обращали внимание на такую красивую девушку. И вот теперь поклонники вычислили, с кем встречается дочь певца. По мнению ее подписчиков, новым бойфрендом Стефании стал 24-летний российский хоккеист, нападающий клуба НХЛ “Миннесота Уайлд” Кирилл Капризов.

Сейчас Кирилл и Стефания вместе отдыхают на Алтае и фотографируются на фоне одних и тех же пейзажей. Совместных снимков пара не публикует, но зато активно ставит лайки под фотографиями друг друга. Хотя в одном из интервью спортсмен признавался, что для него лайкнуть фото девушки — это что-то из ряда вон, обычно он это делает довольно редко.

Кирилла Капризова называют “золотым мальчиком” российского хоккея. Он один из самых завидных женихов среди отечественных спортсменов. В 20 лет молодой хоккеист из Новокузнецка забил победный гол в финале Олимпиады-2018 и сразу стал самым популярным игроком. Несмотря на молодой возраст, Капризов уже добился серьезных успехов: выиграл Кубок Гагарина в составе ЦСКА, завоевал бронзу мирового первенства и серебро молодежного чемпионата мира. В 2020 году Кирилл подписал контракт новичка с хоккейным клубом “Миннесота Уайлд” и уехал в США. Буквально на днях, 30 июня, Капризов стал обладателем приза “Колдер Трофи” — эта награда вручается лучшему новичку сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Сейчас по стандартному контракту новичка Кирилл в “Миннесоте” получает 925 тысяч долларов за сезон. Однако совсем скоро он должен подписать с клубом долгосрочный контракт на 7-8 лет, и тогда его зарплата составит примерно 8 миллионов долларов за сезон. Поскольку Стефания Маликова уже закончила вуз, и никакие обязательства не держат ее в российской столице, она вполне может переехать к бойфренду за океан.

К слову, бывшая девушка Капризова тоже довольно известна. Предыдущей пассией хоккеиста стала бывшая участница телешоу “Холостяк”, модель Николь Сахтариди. В декабре прошлого года Кирилл и Николь вместе отправились в США. Но, видимо, роман молодых людей оказался недолгим.

Капризову также приписывали отношения с фигуристкой Алиной Загитовой (в ту пору ей было 16 лет). Но Кирилл всегда это отрицал и уверял, что они просто приятели.