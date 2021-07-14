14.07.2021, 11:03
ГАЛЕРЕЯ | Смотри, как прошел фестиваль на пляже в Каукси!
Foto: Jassu Hertsmann
Фестиваль Mägede Hääl, который прошлым летом проходил в Кохтла-Нымме, в этом году переместился на берег Чудского озера, в Каукси. На фестивале собралось большое количество любителей отдохнуть и потанцевать, передает Kroonika.
Фестиваль прошел 9 и 10 июля, на двух сценах выступали самые яркие эстонские артисты, а также несколько иностранных исполнителей.
На сцене выступали: Jaakko Eino Kalevi, Oko Ebombo, Prins Emanuel и Inre Kretsen Grupp, Holy Motors, Genka & DEW8, Holy Motors, Saint Cheatersburg, Väike PD и Alfa Collective.
О предстоящих мероприятиях на июль можете почитать в специальной подборке от “Бублика”!