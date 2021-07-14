ГАЛЕРЕЯ | Смотри, как прошел фестиваль на пляже в Каукси!

Фестиваль прошел 9 и 10 июля, на двух сценах выступали самые яркие эстонские артисты, а также несколько иностранных исполнителей.

На сцене выступали: Jaakko Eino Kalevi, Oko Ebombo, Prins Emanuel и Inre Kretsen Grupp, Holy Motors, Genka & DEW8, Holy Motors, Saint Cheatersburg, Väike PD и Alfa Collective.

О предстоящих мероприятиях на июль можете почитать в специальной подборке от “Бублика”!