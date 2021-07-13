В седьмом сезоне “Сватов” сыграет Вахтанг Кикабидзе

Судя по кадрам, которые все чаще стали появляться на фан-страницах “Сватов”, Кикабидзе привнесет грузинский колорит в картину — в его серии есть и национальные песни, и танцы, а также щедрое застолье, во время которого поднимают бокалы и произносят долгие и душещипательные тосты. В одном из фрагментов Буба — ну куда ж без этого — предлагает всем присутствующим выпить за любовь.

Украинский сериал “Сваты” вышел на экраны в 2008 году и обрел большую популярность у российской аудитории. За выходом последней серии на телеэкраны в 2013 году последовала многолетняя пауза. Только в конце 2020 года стало известно, что любимые герои вновь соберутся вместе для продолжения семейной истории. Съемки стартовали в Белоруссии, но вскоре из-за пандемии коронавируса снова приостановились.

Буквально на днях стало известно, что работа над долгожданным седьмым сезоном возобновлена в Грузии. Актеры публикуют в социальных сетях живописные виды Тбилиси и не скрывают восторга от возможности работать в этой красивой и гостеприимной стране.