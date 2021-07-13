Что могут рассказать о человеке его сексуальные фантазии

Социальный психолог и писатель, научный сотрудник Института Кинси при Университете Индианы Джастин Лемиллер исследовал 4000 человек на предмет сексуальных фантазий.

Американский психолог хотел понять, что фантазии могут сказать о личности человека. Исследование подтвердило, что наши сексуальные фантазии отражают личностные качества. Лемиллер изучал так называемую большую пятерку личностных факторов: экстраверсию, доброжелательность, добросовестность, невротизм и открытость опыту. А теперь подробнее о тех или иных мечтах и их взаимосвязи с характерными особенностями.

Открытость новому опыту

Открытость к новому опыту — это и любознательность, и богатое воображение. Open-minded человек всегда готов попробовать что-то новое — как в обычной жизни, так и в сексе. Опрос Джастина Лемиллера показал, что такие люди чаще других фантазируют о сексе, а их фантазии наиболее разнообразны (это и традиционный секс, и нетрадиционный).

Экстраверсия/интроверсия

Если человек экстраверт, он готов всегда взаимодействовать с новыми людьми. А в своих сексуальных фантазиях экстраверт представляет групповой секс или разные формы открытых отношений, например, полиоморию. В то же время интроверты фантазируют о чем-то запретном. Психолог Джастин Лемиллер предположил, что проблемы с взаимодействием с людьми выливаются в стремление к необычным форматам секса.

Невротизм

Как правило, невротики не фантазируют о групповом сексе или каких-то новых вещах, которые они еще не пробовали, так как любое новое дело может вызвать у них дополнительный стресс. Зато невротики мечтают о романтической страсти. Романтика позволяет им расслабиться и почувствовать себя более уверенными.

Добросовестность

Добросовестность скорее всего говорит о традиционных убеждениях, добросовестный человек вряд ли будет склонен к БДСМ, так как привык соответствовать нормам. В то же время у них максимально подробные и дательные фантазии, для них важно даже то, в каких условиях происходит секс.

Доброжелательность